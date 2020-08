TUI – diese Nachricht treibt den Kurs!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Reiseveranstalter TUI profitiert heute mal wieder enorm von einer aufgehobenen Reisewarnung für bestimmte Regionen in der Türkei. Diese Ankündigung, die zwar auch gewisse Auflagen mit sich bringt, bietet dem Reiseveranstalter wieder neue Optionen, wodurch die Buchungen ansteigen könnten und somit alles wieder ein Stück weit näher an die Normalität kommt.

Wie wird es für TUI weitergehen? Die Zeichen stehen wieder gut und der Aufwind könnte erst einmal anhalten.

Nachdem es für den Touristikkonzern permanent bergab ging und wirklich kein Ende mehr in Sicht war, ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt für dieses rettende Ufer. Anfang Juni hatte die Aktie noch einen Wert von über 6 Euro und ist seitdem kontinuierlich abgestürzt. Die neusten Entwicklungen dürften der Aktie Schwung geben und mit der Türkei als Reiseziel kehrt ein beliebter Urlaubsort zurück ins Repertoire.

TUI gibt also durch diese Entwicklungen richtig viel Gas und bekommt Rückenwind aus der Politik. Die Aktie hat daraufhin einen enormen Satz nach oben gemacht und liegt nun bei satten 3,533 Euro, wobei natürlich noch kein Ende in Sicht ist. Gegenüber dem Vortageswert konnte TUI also 0,299 Euro an Boden wiedergutmachen, was einem Aufschwung von 9,25 Prozent zu verdanken ist. TUI ist also zurück!

Kann TUI nochmal einen drauflegen? Oder geht es wieder bergab für den Touristikkonzern?