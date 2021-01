TUI bricht komplett zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Schock sitzt tief bei den Anlegern des deutschen Reisekonzerns TUI! Heute müssen an dieser Stelle heftige Kurseinbußen in Kauf genommen werden, wodurch die Aktie heute sogar zweistellig an Prozentwerten verliert! Das ist ein dramatischer Tag für jeden, der es mit dieser Aktie hält und sein Geld investiert hat. Wird sich TUI von der Schlappe wieder erholen können?

Wie wird man in der Hannoveraner Konzernzentrale auf diese dramatische Lage reagieren? Die Anleger sind in größter Angst um ihr Geld und verlieren allmählich das Vertrauen in die Aktie. Gut möglich, dass sich hier schon bald viele Aktionäre verabschieden werden, die keine Lust mehr auf derartig große Verluste haben. Ganz trübe Aussichten also für die Aktie des Reiseunternehmens!

Wird TUI es zukünftig schaffen, die Anleger wieder auf seine Seite zu bringen? Momentan ist die Gesamtsituation mehr als nur brisant und es gilt, die Anleger wieder von sich zu überzeugen, denn die Anlegerstimmung ist getrübt. Heute muss man einen dramatischen Kurseinbruch von 15,83 Prozent verkraften, wodurch die Aktie 0,758 Euro verliert! Der Kurs geht somit auf 4,030 Euro zurück!

