TUI: Auch im Winter scheint die Sonne!

der Touristikkonzern TUI ist in guter Verfassung ins bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2016/17 gestartet. Die in dieser Zeit des Jahres branchentypischen operativen Verluste konnte das Unternehmen mit 60,3 Mio. Euro (bereinigtes EBITA der TUI Group) deutlich in Grenzen halten. Im Vorjahreszeitraum belief sich der Fehlbetrag noch auf 80,4 Mio. Euro.

Geld verdienen Unternehmen der Touristikbranche üblicherweise nur in den Sommermonaten. Positiv ist auch die Umsatzentwicklung zu bewerten, die Erlöse verbesserten sich in der Berichtsperiode währungsbereinigt um 8,5 Prozent. TUI kann mehr und mehr die Früchte der in 2014 eingeleiteten Transformation hin zu einem integrierten Touristikkonzern mit starker internationaler Präsenz ernten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kreuzfahrtgesellschaften und Hotels.

Gute Aussichten

Das Management um Vorstandschef Fritz Joussen bekräftigte die Jahresziele, die einen Umsatzanstieg und eine Verbesserung des operativen Gewinns von wenigstens 10 Prozent vorsehen. Das breite Angebot des Konzerns lässt den Vorstand mit großer Zuversicht in die Zukunft blicken: „Unsere Größe und unser integriertes Geschäftsmodell verschaffen

uns starke Wettbewerbsvorteile. Wir sind gut positioniert, um unsere

Wachstumsstrategie in einem anhaltend unsicheren geopolitischen

und makroökonomischen Umfeld weiter umzusetzen.“

Aktie auf Jahreshoch

An der Börse herrscht ebenfalls beste Laune. Seit Ende Oktober konnte die TUI-Aktie um fast 25 Prozent zulegen, allein in den letzten vier Wochen ging es um knapp 12 Prozent nach oben. Nun gelang dem Papier der Sprung über die 14 Euro-Marke auf ein neues 12-Monats-Hoch. Dabei konnte auch ein wichtiger Widerstand bei 14,15 Euro durchbrochen werden.

