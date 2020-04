TUI: Vertrag für Milliardenkredit unterschrieben

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Der Weg für ein staatliches Hilfspaket an den Reisekonzern TUI in der Coronakrise ist frei. Man habe mit der KfW einen Vertrag für einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro unterschrieben, teilte TUI am Mittwochvormittag mit. Der Überbrückungskredit war demnach am 27. März im Rahmen der staatlichen Corona-Programme durch die Bundesregierung bewilligt worden.

Mehrere Banken hätten ihre Unterstützung erklärt, so das Unternehmen weiter. Mit dem KfW-Kredit will TUI nach eigenen Angaben die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie abfedern, bis ein normaler Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Vor der Krise habe das aktuelle Geschäftsjahr 2020 noch mit "extrem starken Buchungen" begonnen, so TUI.

Foto: über dts Nachrichtenagentur