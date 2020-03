TUI: Trump gibt Show-Stopper!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das von US-Präsident Donald Trump aus Präventionsgründen am Mittwoch unterzeichnete Dekret umfasst einen Einreisestopp für Personen aus dem Schengen-Raum für vorübergehend 30 Tage. Das ist wenig konstruktiv für die TUI-Aktie (WKN: TUAG00), die heute -11,28% abtaucht auf 4,75 Euro.

Konkret gelte das Präsidialdekret für „die meisten ausländischen Staatsbürger, die in den letzten 14 Tagen vor ihrer geplanten Ankunft in den Vereinigten Staaten in bestimmten europäischen Ländern waren“, wie das Department ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.