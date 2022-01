TUI: Trendwechsel vollzogen, Aktie ist wieder einen Kauf wert!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Corona beeinflusst unser aller Leben in der einen oder anderen Form. Das Gleiche gilt für verschiedene Industrie- und Dienstleistungszweige.

Reisebranche im Zentrum des Corona-Sturms

Besonders hart hatte es die Veranstaltungsbranche, die Gastronomie, die Hotels aber auch die Reisebranche getroffen.

Reisen ist etwas, was in Pandemiezeiten eher nicht stattfinden sollte. Also folgten relativ schnell Reisebeschränkungen. Abgesehen von der Einschränkung der persönlichen Reisefreiheit ist das natürlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung