TUI & Tesla: 2 Aktien, die ich jetzt nicht mit der Kneifzange anfassen würde!

Es gibt natürlich viele Aktien, die sich derzeit auf meiner Watchlist ansammeln und bei denen ich nur darauf warte, günstiger einsteigen zu können. Insbesondere wachstumsstarke Aktien und auch einige Dividendenaktien zählen zu diesem Kreis dazu. Entsprechend fürchte ich eine weitere Korrektur oder einen Crash auch nicht.

Allerdings ist das nicht das Thema. Nein, denn parallel zu diesen Aktien existieren auch andere. Aktien, die ich nicht einmal mit der Kneifzange anfassen würde. Und schon gar nicht jetzt.

Zu diesen Aktien gehören unter anderem die von TUI (WKN: TUAG00) und auch Tesla (WKN: A1CX3T), wobei die Gründe hierfür unterschiedlich sind. Lass uns trotzdem heute einmal darüber sprechen, warum ich bei diesen beiden Namen sehr, sehr vorsichtig bin.

TUI: Kaum Chance auf Turnaround

Eine erste Aktie, die derzeit mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ist zunächst die von TUI. Im zweiten Quartal, dem Beginn der eigentlichen Urlaubshauptsaison, sind sogar die Umsätze coronabedingt um 98 % zurückgegangen. Das lag allerdings im Rahmen der Erwartungen und mithilfe von Liquiditätskrediten hat sich das Management rechtzeitig abgesichert.

Jetzt allerdings zeigt sich: Auch eine womöglich leichte Erholung im dritten Quartal scheint mehr und mehr im Keim zu ersticken: Immer mehr Urlaubsreiseziele für den Herbst, unter anderem Indonesien, Bali, die Philippinen, Malaysia und weitere, machen jetzt ihre Grenzen dicht. Das könnte der Beginn einer weiteren Corona-Welle sein, die die Reise- und Tourismusbranche hart trifft. Ausgerechnet im Herbst, wo TUI womöglich zumindest etwas Wiedergutmachung für einen vermutlich schwächeren Sommer hätte leisten können.

Die weiteren zwei Quartale (nach diesem) dürften ebenfalls schwierig werden. Das Spätherbst- und Winterquartal dieses Börsenjahres wird selbst saisonal immer durchwachsener. Das erste Quartal eines jeden Börsenjahres ist saisonal stets das schwierigste. Das zeigt, dass der Turnaround in weiter Ferne liegen könnte. Mit Liquiditätshilfen wird TUI zwar voraussichtlich überleben können. Foolishe Investoren dürften eigentlich jedoch nach mehr Ausschau halten.

Tesla: Einfach überdimensioniert!

Eine weitere Aktie, bei der ich jetzt eher skeptisch bin, ist außerdem die von Tesla. Der US-amerikanische Elektroautopionier besitzt zwar ein funktionierendes und wachsendes Geschäftsmodell, was womöglich ein Unterschied ist. Allerdings sind es hier die Performance der letzten Monate und die Bewertung, die mich vorsichtiger werden lassen.

Die Tesla-Aktie hat sich zwischenzeitlich seit Jahresanfang mehr als vervierfacht. Das wiederum hat den Börsenwert des US-Autobauers in die Höhe schießen lassen. Selbst jetzt nach zwei stärkeren Korrekturtagen liegt die Marktkapitalisierung noch bei 380 Mrd. US-Dollar. Zwischenzeitlich lag der Wert sogar über 400 Mrd. US-Dollar. Zum Vergleich: Der ehemals wertvollste Autokonzern, Toyota, kommt gegenwärtig auf einen Börsenwert von lediglich 180 Mrd. US-Dollar, was nicht einmal die Hälfte ist. Wobei zwischen Toyota und dem operativ kleineren, aber wachstumsstärkeren Tesla beim Absatz noch Welten liegen.

Die Tesla-Aktie ist in meinen Augen daher einfach maßlos zu teuer bewertet, was sich kurz- und mittelfristig rächen könnte. Daher heißt es jetzt für mich: Finger weg!

Zwei wenig interessante Aktien!

Tesla und TUI sind daher für mich zwei Aktien, die zum jetzigen Zeitpunkt uninteressant sind. Aber das, wie gesagt, aus unterschiedlichen Gründen. Wenn die Anteilsscheine jedoch eines gemeinsam haben, dann, dass die weiteren Aussichten beziehungsweise das Chance-Risiko-Verhältnis mir nicht gefällt. Ob du das auch so sehen möchtest, ist Geschmackssache. Es könnte sich jedoch anbieten, gerade jetzt intensiver darüber nachzudenken.

