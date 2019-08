TUI: Tatsächlich eine gute Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Tourismus-Konzern TUI ist immer wieder für Schlagzeilen gut. Das Unternehmen werde alle seine 18 Service-Stationen an deutschen Flughäfen schließen, hieß es unlängst. Die Betreuung der Kunden solle nur noch online oder telefonisch erfolgen – aus Kostengründen. Ende Juni bereits war bekannt geworden, das TUI in der Zentrale in Hannover 450 von rund 4300 Stellen abbauen wird. Dem Kurs der TUI-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



