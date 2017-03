TUI-Studie: Nachhaltiger Tourismus am beliebtesten bei Deutschen und Franzosen

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) -- Jeder zehnte europäische Urlauber bucht umweltfreundlich- Mehr als die Hälfte der Befragten bemängelt fehlende Informationenund Angebote- Rund zwei Drittel wollen für Umwelt Kompromisse im LebensstileingehenUmweltfreundliches Reisen steht bei vielen europäischen Urlaubernschon heute hoch im Kurs - doch im nachhaltigen Tourismus gibt esauch noch große Herausforderungen. Das ist das Ergebnis einerNachhaltigkeits-Studie der TUI-Gruppe. Die repräsentative Befragungvon mehr als 3.000 Personen, die in den vergangenen zwei Jahrenmindestens eine Reise unternommen hatten, untersuchte die Einstellungzum nachhaltigen Reisen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich,Schweden, Belgien und den Niederlanden. Demnach bucht bereits jederzehnte europäische Urlauber (elf Prozent) umweltfreundliche Hotels.Überdurchschnittlich liegen die Ferienunterkünfte mitNachhaltigkeitsfaktor bei Deutschen und Franzosen im Trend. Währendallein 17 Prozent der befragten deutschen und 18 Prozent derfranzösischen TUI-Gäste umweltfreundliche Hotels bevorzugen, tun diesimmerhin sechs Prozent der Schweden und fünf Prozent derNiederländer. Briten und Belgier kommen jeweils auf neun Prozent."Die Befragung zeigt, dass nachhaltiges Reisen bei Urlaubern imTrend liegt. Dabei geht es sowohl um ökologische wie mehr sozialeNachhaltigkeit. Der Schutz der Umwelt, Artenvielfalt, bessere sozialeStandards für die lokale Bevölkerung im Gastland sind Faktoren fürNachhaltigkeit beim Reisen, die beim Urlaub mehr und mehr gefragtsind. Zwei Drittel der befragten Urlauber sehen die Reiseveranstalterin der Verantwortung, ihre Angebote nachhaltig zu gestalten unddarüber besser zu informieren. Sie bestätigen damit die TUINachhaltigkeitsstrategie, mit der wir ab dem Jahr 2020 jährlich 10Millionen grüne und faire Urlaubsreisen anbieten wollen. DieErgebnisse der Befragung sollten für die gesamte TourismusindustrieAnlass sein, gemeinsame Nachhaltigkeitsstandards weitervoranzutreiben. Basis dafür sind unter anderemNachhaltigkeitszertifizierungen für Hotels, wie sie vom GlobalSustainable Tourism Council anerkannt sind," sagt Thomas Ellerbeck,Mitglied im Group Executive Committee der TUI Group und auchverantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns.Die Untersuchung fördert auch aktuelle Hürden auf dem Weg zu einemstärkeren nachhaltigen Tourismus zutage. Demzufolge bemängeln mehrals die Hälfte der Befragten (55 Prozent) fehlende Informationen undAngebote. Die überwiegende Mehrheit aller Befragten von 66 Prozentsieht außerdem eine höhere Verantwortung zur nachhaltigen Gestaltungvon Reisen bei den Touristikunternehmen als bei ihnen selbst (inDeutschland 70 Prozent). In den Hotels beispielsweise ist Gästen mitBlick auf die Nachhaltigkeit wichtig, dass Reiseveranstalter auflokal oder regional bereitgestellte Lebensmittel achten - und darauf,dass Essen nicht verschwendet wird.Dass das Thema Nachhaltigkeit in den Köpfen der Urlauber aberlängst angekommen ist, machen etliche weitere Ergebnisse der Studiedeutlich. 84 Prozent der Teilnehmer sehen es beispielsweise alswichtig an, dass jeder dazu beiträgt, den CO2-Reise-Fußabdruck zureduzieren. 68 Prozent gaben an, sie seien für das Wohl der Umweltbereit, Kompromisse in ihrem Lebensstil zu machen. Hauptmotive beiden grundsätzlichen Einstellungen zum Thema Nachhaltigkeit sind derSchutz der Umwelt und das Wohl von Tieren.Im internationalen Vergleich zeigen sich insbesondere Franzosen,Deutsche und Belgier engagiert in Sachen Nachhaltigkeit. Aus einembreiten Spektrum an abgefragten nachhaltigen Verhaltensweisenermittelte die Studie einen Nachhaltigkeits-Index. Drei Ebenen desNachhaltigkeitsengagements wurden bestimmt: niedrig (z.B. Essensrestevermeiden oder Energie sparen), medium (z.B. energieeffizienteHaushaltsgeräte anschaffen oder Fair Trade Produkte beim Einkaufbevorzugen), hoch (z.B. Solarpanels installieren, regelmäßig Geld anUmweltorganisationen spenden oder nachhaltige Reisen buchen). Unterden französischen Teilnehmern der Umfrage ist der Anteil mit einemhohen Engagement-Level mit 48 Prozent vor den deutschen undbelgischen Befragten (jeweils 41 Prozent) am stärksten ausgeprägt(UK: 32 Prozent, Schweden: 38 Prozent, Niederlande: 33 Prozent).Die TUI-Gruppe hat im Jahr 2015 ihre Nachhaltigkeitsstrategie"Better Holidays, Better World 2015-2020" beschlossen. Sie wird biszum Jahr 2020 auf allen Ebenen des Unternehmens verankert und siehtunter anderem vor, jährlich zehn Millionen nachhaltigere Reisenanzubieten. Außerdem wird TUI bis 2020 Europas emissionseffizientesteAirlines betreiben und die CO2-Intensität der Geschäftstätigkeit um10% senken. Mit Unterstützung der TUI Care Foundation soll zudem bis2020 das jährliche Fördervolumen für gemeinnützige Projekte auf zehnMillionen Euro pro Jahr anwachsen.Pressekontakt:TUI GroupGroup Corporate & External AffairsChristian RappLeiter Change-, HR- & NachhaltigkeitskommunikationKonzernkommunikationTel. +49 (0) 511 566 6028christian.rapp@tui.comOriginal-Content von: TUI AG, übermittelt durch news aktuell