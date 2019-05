TUI Stiftung stellt Jugendstudie in Berlin vor

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Berlin (ots) - Junge Europäer für mehr Integration und politischeTeilhabe in EuropaDrei Wochen vor der Europawahl hat die TUI Stiftung ihreeuropäische Jugendstudie "Junges Europa" heute den Medien in Berlinvorgestellt. Die Ergebnisse: Junge Europäer sehen sich imEuropäischen Parlament nicht ausreichend repräsentiert, betrachtendie Europawahl als Wahl zweiter Klasse - und trotzdem fühlen sie sichEuropa sehr verbunden. "Die Generation Europa fordert mehr Gehör undmehr Mitsprache. Das ist die Botschaft unserer diesjährigenJugendstudie der TUI Stiftung an alle, die politische Verantwortungtragen" sagt Elke Hlawatschek, Geschäftsführerin der TUI Stiftung beider Vorstellung der Ergebnisse in Berlin.Die Zustimmung zur EU ist seit 2017 stetig gewachsen und bleibtauch in diesem Jahr hoch. Sie reicht 2019 von 61 Prozent in Italienund Schweden bis 79 Prozent in Spanien. In Großbritannien,Griechenland und Polen steigt die Präferenz für die EU-Mitgliedschaftseit 2017 kontinuierlich an. In Frankreich, Spanien und Italien istdie Zustimmungsquote nach einem Hoch im Jahr 2018 hingegen wiederrückläufig. Dies gilt auch für Deutschland: So waren 69 Prozent derjungen Befragten in 2017 für den Verbleib des Landes in der EU, in2018 sogar 80 Prozent und 74 Prozent in 2019.Weitere interessante Ergebnisse:- Jeder fünfte junge Europäer hat in den vergangenen zwölfMonaten an einer Demonstration teilgenommen (22 Prozent, inDeutschland 18 Prozent). In etwa genauso hoch ist der Anteil jungerMenschen, der auf Produkte aus politischen oder ethischen Gründenverzichtet beziehungsweise sie gerade deswegen konsumiert hat (28Prozent, in Deutschland 33 Prozent).- Klimaschutz und Umweltpolitik sehen die jungen Menschen in derEU mehrheitlich (55 Prozent) eher als Chance denn als Bedrohung fürihr persönliches Leben.- Die Europawahlen sind für junge Menschen "Wahlen zweiterKlasse": Nur 50 Prozent von ihnen finden die Wahl desEuropa-Parlaments "wichtig" (in Deutschland 56 Prozent). 73 Prozentfinden hingegen die Wahl zum nationalen Parlament "wichtig" (inDeutschland 74 Prozent).- Dabei wollen 38 Prozent aller Befragten (in Deutschland 54Prozent) "mehr" Europa und wünschen sich, dass die EU-Mitgliedsländerstärker zusammenwachsen. Doch nur 23 Prozent (in Deutschland 21Prozent) glauben, dass dies in fünf Jahren tatsächlich passierenwird.- Fragt man junge Menschen, wie sie sich im nationalen Parlamentund Europaparlament vertreten fühlen, zeigt sich ein einheitlichesBild. Stets fühlen sie sich von den nationalen Parlamenten besserrepräsentiert (30 Prozent fühlen sich "sehr stark" oder "stark"vertreten) als vom Europarlament (20 Prozent)."In der Vergangenheit lag die Wahlbeteiligung junger Erwachsenerin der Regel unter der der Gesamtbevölkerung und dieser Abstandvergrößert sich. Einer der Gründe hierfür sind sich änderndeStaatsbürgernormen. Wählen wird von jungen Menschen weniger alsPflicht verstanden. Vor allem scheinen aber die traditionellen,konventionellen Beteiligungsformen den Jungen nicht immer attraktivgenug und die politischen Parteien und das politische System wenigresponsiv," sagt Marcus Spittler vom Wissenschaftszentrum Berlin fürSozialforschung (WZB), der die Studie wissenschaftlich begleitet hat."In der Jugendstudie stimmen 45 Prozent der Aussage zu, dass sie sichin der Lage fühlen, wichtige politische Fragen gut bis sehr gut zuverstehen und einschätzen können. Gleichzeitig glauben nur 17Prozent, dass Politiker sich auch darum kümmern, was die Leutedenken," so Spittler weiter."Charta for Young Europe" wurden ebenfalls vorgestelltParallel zur Befragung von mehr als 8000 jungen Europäerinnen undEuropäern für die Jugendstudie hat die TUI Stiftung gemeinsam mit demunanhängigen Think-Tank iRights.Lab das Projekt "Young Europe"durchgeführt. Junge Mensche in Deutschland zwischen 16 und 26 Jahrenwurden aufgerufen, ihre Vorstellungen von der Zukunft Europas zuartikulieren - per Text, Foto, Video oder Audiomessage. Innerhalb vonwenigen Wochen beteiligten sich mehr als 100 junge Menschen. Einigevon ihnen wurden von der TUI Stiftung zu Workshops nach Berlineingeladen. Die dabei konzipierte Graphic Novel zum Thema Europa wirdim Sommer 2019 vorgestellt. Zudem entstand eine "Charta of YoungEurope", mit der junge Menschen kurz vor der Europawahl zeigen,welche Themen ihnen wichtig sind. In der Präambel schreiben sie: "Mitdieser Charta wollen wir einen konkreten wie auch idealistischenAnstoß geben für die europäische Politik, Wirtschaft undGesellschaft. Wir glauben, dass wir nur mutig und vereint einelebenswerte Zukunft gestalten können." Von einem "Amt für Würde" inder EU, über stärkeres Engagement für den Umweltschutz bis zurForderung nach "kulturellen und sprachlichen Austauschprogrammen"oder nach der Errichtung eines europäischen Kompetenzzentrums für diegesellschaftlichen Aspekte der Digitalisierung zeigen die jungenMenschen, dass sie konkrete Vorstellungen von der Zukunft Europashaben. Die Charta ist auf www.young-eu.com abrufbar.Hintergründe zur StudieSeit dem Jahr 2017 führt die TUI Stiftung die Studie "JungesEuropa" durch, um die Lebenswelt, Identität und politischenEinstellungen junger Menschen in Europa besser verstehen zu können.Für die aktuelle Studie "Junges Europa 2019" wurden vom 21.01.2019bis zum 12.02.2019 junge Menschen in den folgenden elf Ländernbefragt: Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien,Griechenland, Polen (wie in den Jahren 2017 und 2018). Erstmalswurden 2019 junge Menschen in Dänemark, Schweden, Finnland undNorwegen befragt. 