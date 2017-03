TUI Stiftung: Schüler diskutieren mit Ministerpräsident Stephan Weil über Europa (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) -Brexit, Euro, Rechtspopulismus - was die Schüler derAlbert-Einstein-Schule Laatzen und der IGS Roderbruch europapolitischinteressiert, diskutierten sie mit dem NiedersächsischenMinisterpräsidenten Stephan Weil im Rahmen von "Europa live".Regelmäßig bringt das Format der TUI Stiftung Politiker und Schülerzusammen, um kontrovers und engagiert über Europa zu diskutieren.Der für den europäischen Einigungsprozess identitätsstiftendeFriedensgedanke ist für junge Menschen oft weit von der heutigenLebenswirklichkeit entfernt. Gleichzeitig sind die europäischeEinheit und ihre zahlreichen Vorzüge - von gemeinsamer Währung undFreizügigkeit bis hin zu interkulturellem Austausch und freiem Reisen- insbesonders für viele junge Menschen ein ganz selbstverständlicherTeil ihres Alltags geworden. Dennoch stößt Europa auch bei ihnenhäufig auf Desinteresse oder Skepsis.Ausgehend von zwei selbst gedrehten Videos zum Thema Europadiskutierten Schülerinnen und Schüler der IGS Roderbruch und derAlbert-Einstein-Schule Laatzen am Montagabend (13. März) mitMinisterpräsident Stephan Weil das Thema Europa.Welche Sicht hat die junge Generation auf Europa? Wie nah istihnen heute noch der Grundgedanke der Europäischen Union? Die TUIStiftung möchte mit der Veranstaltungsreihe Europe Live! jungenMenschen die Gelegenheit geben, Experten aus Politik, Gesellschaftund europäischen Institutionen zu befragen und mit ihnen zueuropäischen Themen zu diskutieren.Ministerpräsident Weil erklärt: "Das europäische Friedensprojektkann nur gelingen, wenn es auch von der jungen Generation getragenwird. Sie lebt Europa bereits in vielen Dimensionen. Soziale Medien,Mobilität und Internationalität sind für junge Menschenselbstverständlich. Gerade in Zeiten der Krise müssen wir diezentralen europäischen Werte - Meinungsfreiheit, Toleranz,Rechtstaatlichkeit und Solidarität - verteidigen. Die Fragen, die dieSchülerinnen und Schüler mir gestellt haben, stimmen mich sehrzuversichtlich. Sie beweisen Interesse, Kritikfähigkeit undBereitschaft zum Engagement für Europa."Für den Vorsitzenden des Kuratoriums der TUI-Stiftung, ThomasEllerbeck, leistet Europe Live! einen wichtigen Beitrag zur Förderungdes europäischen Gedankens. "Es ist Zeit, gemeinsam stärker fürEuropa einzutreten. Neben die Herausforderungen sollten wir auch dieChancen der europäischen Einigung in den Fokus rücken undBegeisterung bei jungen Menschen für ein gemeinsames Europa zuwecken. Ein engagierter, offener Dialog ist dafür ein gelungenerAnfang."Carolin Jünemann, die mit ihrer Klasse der IGS Roderbrucherstmalig an dem Projekt teilnimmt, betont das Interesse der Schülerfür Europe Live!. "Die Schülerinnen und Schüler sind von dem Projektbegeistert und bereiten sich engagiert auf die Veranstaltung vor. Ichbin erstaunt, wieviele unterschiedliche Aspekte zum Thema Europa dieSchülerinnen und Schüler erarbeitet haben."Die Veranstatltung fand am 13. März um 18 Uhr im TUICongressCenter, Karl-Wiechert-Allee 4 in Hannover statt. Bilder vonder Veranstaltung sind für redaktionelle Zwecke kostenfrei verfügbar.Die TUI Stiftung fördert und realisiert Projekte rund um das Thema"Junges Europa". Ihr Ziel ist es, den Europagedanken zu stärken.Deshalb investiert sie langfristig in regionale, nationale undinternationale Projekte mit den Schwerpunkten Bildung, Ausbildungsowie individuelle und berufliche Entwicklung. Sie hat ihren SitzHannover und ist als eigenständige und unabhängige Stiftung demGemeinwohl verpflichtet.Ansprechpartner für Journalisten:Christian RappLeiter Kommunikation TUI StiftungTel. +49(0)170-566 6028christian.rapp@tui.comwww.tui-stiftung.deOriginal-Content von: TUI Stiftung, übermittelt durch news aktuell