TUI: Spannende Phase ab jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Alle warten auf die Kapitalmaßnahme bei TUI (WKN: TUAG00). Diese könnte aus Aktionärssicht glücklich mit der zweiten Corona-Welle korrellieren.

Für die Reisebranche war es eine fatale Sommersaison. TUI verzeichnete einen 98-prozentigen Umsatzrückgang im zweiten Quartal. Die geplante Kapitalerhöhung soll „kurz- oder mittelfristig“ stattfinden und wohl „sehr deutlich geringer ausfallen als die in der Presse bisweilen genannten 1 bis 1,5 Milliarden Euro“, so die TUI in einer Presseerklärung (wir



Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.