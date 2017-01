Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

in einem von Terror und politischen Turbulenzen belasteten Umfeld hat TUI solide Jahresergebnisse erzielt. Der Umsatz ist zwar wegen der Pfundschwäche leicht gesunken, der Gewinn hat sich dagegen wegen des Verkaufs der Tochter Hotelbeds verdreifacht. Aber auch ohne den Sonderertrag hat der Konzern etwas mehr verdient. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) ist ebenfalls gestiegen, aber nicht wie geplant um 10%, sondern nur um 5% auf 1 Mrd €.

Das lukrative Kreuzfahrt-Geschäft wird weiter ausgebaut

Deutlich höhere Umsätze und Ergebnisse in den Sparten Kreuzfahrten und Hotels & Resorts verhinderten Schlimmeres. Denn die Riu-Hotels liegen im Wesentlichen in Ländern, die als sichere Reiseziele gelten. Auch die Robinson Clubs und Hotels der Marke TUI Blue außerhalb der Türkei und Nordafrikas waren gefragt. Das lukrative Kreuzfahrt-Geschäft wird weiter ausgebaut. Bis 2019 wird die Flotte um drei Schiffe ergänzt. Zudem wird TUI in den Bau neuer Hotels investieren.

Beim Umsatz ist in diesem Jahr ein währungsbereinigtes Wachstum von 3% geplant. Das Ziel ist realistisch. Die Winterbuchungen liegen 5% über Vorjahr, und auch der Sommerurlaub wird bereits gebucht. Das bereinigte EBITA soll im laufenden und den beiden Folgejahren jeweils um mindestens 10% steigen. Darüber hinaus kann TUI in diesem Jahr mit einem Sonderertrag aus dem Verkauf des Spezialreisen-Anbieters Travelopia rechnen.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

