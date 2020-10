TUI: Neuer Finanz-Boost

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI (WKN: TUAG00) hat schon eine ganze Fülle an Transaktionen absolviert, um die klamme Konzernkasse aufzufüllen, wie die staatlich garantierten Kredite in Milliardenhöhe. Nun holt man sich erneut per Sale-und-Leaseback seiner Jets Millionen.

Mit dem Verkauf von zwei neuen Boeing 737 Max Jets per Sale-and-Leaseback-Agreement für insgesamt 90 Millionen US-Dollar pulstert TUI seine Finanzen. Bereits im August informierte TUI darüber, eine ähnliche Vereinbarung mit der Flugzeugleasingfirma BOC ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.