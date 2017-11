TUI-Manager Lundgren wird neuer Unternehmenschef bei Easyjet

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

LUTON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet hat für die scheidende Unternehmenschefin Carolyn McCall Ersatz gefunden.



Der TUI-Manager Johan Lundgren werde zum ersten Dezember den Chefsessel übernehmen, teilte Easyjet am Freitag in Luton bei London mit. McCall werde zwar Ende November als Unternehmenschefin zurücktreten, aber bis zum Jahresende für den Übergang bleiben. Der Ryanair-Konkurrent hatte seine Chefin Mitten im Brexit-Wirbel an den Fernsehsender ITV verloren. McCall wird ihren neuen Job am 8. Januar 2018 antreten./mne/she