TUI Magic Life sucht noch Entertainer für den Clubsommer 2018 / Vorbereitungscamp unter südlicher Sonne findet im März statt

Hannover (ots) - Ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz untersüdlicher Sonne in einem jungen, internationalen Team - dasverspricht der Job als Entertainer bei TUI Magic Life. DieAll-Inclusive-Clubmarke der TUI sucht für ihre 13 Clubs in Spanien,Griechenland, der Türkei, Tunesien und Ägypten noch Entertainer.Einsatzzeitraum ist die Sommersaison 2018, die im April beginnt.Bewerber können zwischen 15 vielfältigen Jobprofilen wählen:Bühnenprofis wie Akrobaten, Sänger und Tänzer werden ebenso gesuchtwie Kinderbetreuer. Für das umfangreiche Sportangebot in den Clubssind fitte Allrounder genauso gefragt wie spezialisierte Trainer,beispielsweise für Mountainbike oder Tennis. Bewerber solltenmindestens 18 Jahre alt, teamfähig und flexibel sein und ein hohesVerantwortungsbewusstsein mitbringen. Gute Englischkenntnisse sindebenfalls ein Muss, da sich die Clubs an ein internationales Publikumrichten.Info: Weitere Informationen sowie ein Bewerbungsformular gibt esonline in der Rubrik "Jobs" auf www.magiclife.com. Für Interessierte,die noch unentschlossen sind, bietet TUI Magic Life telefonischeBeratungsgespräche mit einem erfahrenen Mitarbeiter an. Wer denAuswahlprozess besteht, darf im Februar 2018 zum ersten Mal Clubluftschnuppern. Dann findet das mehrtägige Trainingscamp in einem derClubs statt. Dort lernen die Entertainment-Anwärter alles, was siefür ihren Job als Gästebegeisterer benötigen.Diese Meldung sowie Fotos finden Sie auch im Pressebereich unterwww.tuigroup.com.Pressekontakt:Kathrin Spichala, Tel. +49(0)511 567-2125Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell