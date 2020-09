TUI: Macht die Leinen los

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Reiseveranstalter TUI (WKN: TUAG00) will mit seiner Kreuzfahrtflotte schneller als erwartet in See stechen. Bereits ab dem Frühjahr 2021 sollen alle sieben Schiffe wieder die weltweiten Häfen anlaufen. Die Zeit drängt, denn die Anleihegläubiger haben die prekäre Lage der Gesellschaft gerade gnadenlos ausgenutzt.



Die Pandemie trifft die Reisebranche und vor allem auch die Kreuzfahrtgesellschaften hart. Viele Gesellschaften haben ihre Geisterschiffe mit einer Minibesatzung derzeit im Ärmelkanal ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.