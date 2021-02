TUI: die Hoffnung stirbt zuletzt!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Auch wenn es für TUI momentan eher mau aussieht. Es gibt weiterhin Hoffnung! Denn das Ende des Lockdowns ist in Sicht und somit könnte es auch in nicht allzu ferner Zukunft bereits wieder Reisen geben. Wie zeitnah das ist, kann derzeit noch keiner mit absoluter Gewissheit sagen. Dennoch sollte man damit rechnen, dass TUI schon zeitnah wieder durch die Decke gehen kann!

Das deutsche Reiseunternehmen macht in den letzten Wochen und Monaten natürlich eine extrem harte Phase durch, aus der man sich erstmal wieder befreien muss. Das wird ein enormer Kraftakt, der jedoch nicht zu groß ist. TUI ist ein starkes, deutsches Unternehmen und gehört zu den wichtigsten Unternehmen der Reisebranche. Auch deshalb wurde man während der Pandemie durch den Staat gestützt!

TUI ist noch lange nicht am Ende, das sollte man auf jeden annehmen. Die Aktie spiegelt zwar den heftigen Zerfall während der Krise wider, sollte aber nicht als Verkaufsargument genommen werden. Hier wird im Laufe des Sommers wieder einiges gehen, auch wenn man heute weitere Einbußen in Höhe von 0,43 Prozent und 0,017 Euro in Kauf nehmen muss, wodurch der Kurs auf 3,914 Euro abrutscht!

