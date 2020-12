TUI: die Hoffnung ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie vom Touristikkonzern TUI ist momentan wie beflügelt von der Tatsache, dass man erneut Milliardenhilfen vom Staat für sich gewinnen konnte. Somit ist die weitere Liquidität des Unternehmens gesichert und man kann mit einem ruhigeren Puls in die Zukunft schauen. TUI wird also auch für die Anleger wieder eine sicherere Geldanlage und bietet auch einiges an Potenzial auf!

Anleger-Tipp: Wie wird es für TUI weitergehen? Die Zeichen stehen wieder gut und der Aufwind könnte erst einmal anhalten. Hier sehen Sie unsere detaillierte Analyse, mit einem Klick abrufbar.

Als Anleger der TUI-Aktie dürfte man jetzt erstmal wieder ein bisschen durchatmen können. Der Trend zeigt klar nach oben und die Sorgen werden weniger. TUI ist wieder eine große Nummer auf dem Aktienmarkt und könnte, wenn man das Potenzial abrufen kann, wieder große Renditen für die Anleger parat halten. Also schnell noch einsteigen, bevor es zu spät ist.

TUI kann also so richtig von den staatlichen Hilfen profitieren. Bei dieser Aktie kann man sich also quasi drauf verlassen, dass man von staatlicher Seite nicht im Stich gelassen wird. Der Kurs wird also immer wieder hoch gehalten, was für den Anleger natürlich ein klasse Zeichen ist. Freitag ging es nochmal um 1,98 Euro nach oben, was einem Kurssprung von 0,10 Euro entspricht. Neuer Kurswert: 5,14 Euro!

Fazit: Kann TUI nochmal einen drauflegen? Oder geht es wieder bergab für den Touristikkonzern? Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.