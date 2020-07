TUI mit dem Höhenflug!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nachdem TUI in den letzten Tagen mächtig mit seinem Kursverlauf zu kämpfen hatte und es kaum Anlass zur Freude gab, konnte sich das Wertpapier heute wieder sehr gut berappeln. Damit beginnt das Reiseunternehmen eine Aufholjagd auf die vergangenen Zeiten, in denen es deutlich besser lief und an die nun wieder angeknüpft werden sollen. Davon war TUI lange Zeit weit entfernt.

Anleger-Tipp: Wie wird es für TUI weitergehen? Die Zeichen stehen wieder gut und der Aufwind könnte erst einmal anhalten. Hier sehen Sie unsere detaillierte Analyse, mit einem Klick abrufbar.

Grundsätzlich muss die Aktie vom Touristikkonzern TUI derzeit sehr schwere Zeiten durchmachen. Die Coronakrise mit der Absage aller Reisen hat ein riesiges Loch in die Kassen des Reiseveranstalters gerissen und die Aktie in unerwartete Tiefen gedrängt. Das Ende der richtig harten Zeiten ist etwa Mitte Mai datiert, als die ersten Lockerungen angekündigt wurden, woraufhin die Aktie bis auf 6 Euro in die Höhe schnellte.

Nach diesem Hoch kam aber wieder ein weiteres Tief, da die Stimmung wieder kippte. Derzeit misst das Wertpapier nach einem Tief erneute 4,458 Euro und legt damit gegenüber dem Vortag um 5,39 Prozent zu. Das entspricht 0,228 Euro Steigerung. Somit dürfte sich jeder Anleger freuen, dass wieder bessere Zeiten für das Unternehmen bevorstehen!

Fazit: Kann TUI nochmal einen drauflegen? Oder geht es wieder bergab für den Touristikkonzern? Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.