TUI Group mit starkem 1. Halbjahr 2018 - Wachstum geht weiter, alle Trends intakt / Hotelgesellschaften und Kreuzfahrt-Töchter zeigen Stärke des Konzerns

Hamburg (ots) -- 1. Halbjahr 2018: Bereinigtes EBITA um 26,0 Prozentverbessert- Umsatz wächst um 7,2 Prozent- Ausblick Gesamtjahr 2018: operatives Ergebniswachstum ummindestens 10 Prozent(1)bestätigt- Sommer 2018: sehr gute Buchungen entsprechen voll unserenErwartungen- Kreuzfahrtflotte: grünes Licht von Aufsichtsrat und Vorstand derTUI Group für dritten Neubau der Hanseatic-Klasse fürHapag-Lloyd Cruises - Auslieferung für 2021 geplant- Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen: "TUI wächst bei Umsatz undErgebnis und investiert weiter in Kreuzfahrtschiffe und inHotels. Mit der jüngsten Kreuzfahrtflotte im Markt bei TUICruises setzen wir weiter den Standard im ZukunftsmarktSeereisen"- Heute Investorentag auf der neuen Mein Schiff 1 in Hamburg"Unser Wachstum geht weiter, sämtliche Trends sind intakt und diesehr guten Buchungen für den Sommer 2018 entsprechen voll unserenErwartungen. Mit 26 Prozent Wachstum beim operativen Ergebnis undsieben Prozent Wachstum beim Umsatz schließt die TUI Group das ersteHalbjahr des Geschäftsjahres 2018 mit sehr guten Zahlen ab und wirbestätigen den Ausblick für das Gesamtjahr", erklärte derVorstandsvorsitzende der TUI Group, Fritz Joussen, bei derVorstellung der Zahlen zum ersten Halbjahr an Bord der neuen MeinSchiff 1 in Hamburg. Er ergänzte: "Das sehr gute Ergebniswachstum von26 Prozent im 1. Halbjahr 2018 kommt aus der kontinuierlich hohenNachfrage nach unseren Urlaubserlebnissen. Wir haben die richtigenProdukte im Markt: TUI-Hotelmarken wie RIU, Robinson und TUI Blue undinsbesondere die Mein Schiff Flotte bei TUI Cruises setzeninternational Standards. Die Prognosen für Kreuzfahrten sindhervorragend. Die Deutschen und die Europäer beginnen diese Form desReisens für sich zu entdecken. Durch den demographischen Wandelwachsen traditionelle Zielgruppen, gleichzeitig werden Seereisen beiFamilien und jüngeren Menschen immer beliebter. Hier kommen zwei sehrinteressante Trends zusammen, die das Wachstum in den nächsten fünfbis zehn Jahren weiter beschleunigen. Und wir stehen erst am Anfangdieses Trends." Die Kreuzfahrt-Töchter des TUI-Konzerns erhalten2018, 2019 und 2023 weitere neue Schiffe, um ihre Position im Marktweiter auszubauen. Aufsichtsrat und Vorstand der TUI Group haben amDienstag außerdem grünes Licht für den Bau eines drittenExpeditionsschiffes für Hapag-Lloyd Cruises gegeben. Hapag-LloydCruises wird Planungen und Verhandlungen für ein weiteres Schiff derHanseatic-Klasse zeitnah aufnehmen. "Dieser Markt wächst stark.Erfahrung, Kompetenz und hohe Qualitätsstandards der Hapag-LloydCruises bieten viel Potenzial im Expeditionsbereich auchinternational Kundengruppen anzusprechen und stärker zu wachsen", soJoussen.Ein weiterer Investitions- und Wachstumsschwerpunkt sind dieHotelgesellschaften des TUI Konzerns: RIU, Robinson, TUI Magic Lifeund die noch junge Hotelmarke TUI Blue. Das eigene Hotelportfolio vonderzeit über 380 Hotels wird weiter ausgebaut. Erst in dervergangenen Woche wurden zwei neue TUI Blue Hotels eröffnet, imtürkischen Marmaris und auf Mallorca. Damit steigt die Zahl derHäuser von TUI Blue auf inzwischen zehn Hotels. Die spanischeTUI-Tochter RIU bleibt ein wichtiger Ergebnis- und Wachstumsgarant.Auch RIU wächst mit neuen Hotelprojekten in Europa, in der Karibikund in Südostasien und zeichnet sich durch gute Belegung undtraditionell hohe Profitabilität aus.Übersicht - Die Zahlen des 1. Halbjahres 2018:Im Berichtszeitraum (1. Oktober 2017 bis 31. März 2018) konnte dieTUI Group den Umsatz um 7,2 Prozent auf 6,81 Milliarden Euro(Vorjahr: 6,35 Milliarden Euro) steigern. Auf Basis konstanterWechselkurse ergibt sich ein Plus von 8,5 Prozent auf 6,89 MilliardenEuro. Das branchenübliche Minus beim bereinigten EBITA wurdeeinschließlich mehrerer Einmaleffekte um 26,0 Prozent auf -158,6Millionen Euro verbessert (Vorjahr: -214,3 Millionen Euro). Neben demWechselkurs- und Ostereffekt (früher Ostertermin 2018) wurden Kostenim Zuge der Insolvenz der Fluggesellschaft Niki und Verkaufserlösebei RIU im Berichtszeitraum verbucht. Auf Basis konstanterWechselkurse ergibt sich eine Verbesserung des bereinigten EBITA um29,8 Prozent auf -150,5 Millionen Euro.Übersicht der Segmente - UrlaubserlebnisseTUI Hotels & Resorts mit starker Ergebnis-EntwicklungHotels & Resorts hat das operative Ergebnis im 1. Halbjahr 2018deutlich verbessert. Der Bereich profitierte unter anderem von einerinsgesamt höheren durchschnittlichen Auslastung der Hotels undgesteigerten Durchschnittsraten. Darüber hinaus wurde auch dasPortfolio angepasst und gestrafft: Durch den Verkauf von drei RIUHäusern verbuchte der Bereich einen Ertrag von 38 Millionen Euro.- bereinigtes EBITA: +45,9 Prozent auf 179,2 Millionen Euro(Vorjahr: 122,8 Millionen Euro)- bereinigtes EBITA auf Basis konstanter Wechselkurse: +48,2Prozent auf 182,0 Millionen Euro- Durchschnittspreis pro Bett: 71 Euro (Vorjahr: 70 Euro)- Durchschnittliche Auslastung: 77,1 Prozent (Vorjahr 75,3Prozent)Für den Sommer 2018 sind insgesamt fünf Neueröffnungen von TUIHotels geplant, darunter das Riu Astoria in Bulgarien, ein TUISensatori auf Rhodos und das jüngst erworbene Riu Palace Zanzibar.Kreuzfahrten weiter auf Wachstumskurs - mehr Kapazität, höhereRaten, höheres ErgebnisDas Segment Kreuzfahrten bleibt weiter auf Wachstumskurs. Diepositiven Trends und Prognosen für die nächsten Jahre werden auchdurch das aktuelle Wachstum bestätigt. Im Berichtszeitraum wurde dasbereinigte Ergebnis deutlich gesteigert:- Bereinigtes EBITA: +23,2 Prozent auf 92,4 Millionen Euro(Vorjahr: 75,0 Millionen Euro)- Bereinigtes EBITA auf Basis konstanter Wechselkurse: +24,0Prozent auf 93,0 Millionen Euro- Durchschnittliche Rate pro Tag und Passagier:- TUI Cruises 148 Euro (Vorjahr: 147 Euro)- Marella Cruises 136 GBP (Vorjahr: 127 GBP)(2)- Hapag-Lloyd Cruises 600 Euro (Vorjahr: 595 Euro)- Durchschnittliche Auslastung:- TUI Cruises 98,9 Prozent (Vorjahr: 99,7 Prozent)- Marella Cruises 99,6 Prozent (Vorjahr: 99,6 Prozent)- Hapag-Lloyd Cruises 76,4 Prozent (Vorjahr: 73,8 Prozent)Aufgrund der weiter steigenden Nachfrage plant die TUI den Ausbaudes Segments mit zusätzlichen Neubauten.ZielgebietserlebnisseDas Geschäftsfeld Zielgebietserlebnisse (TUI DestinationExperiences) hat im Berichtszeitraum eine gute operative Entwicklungerzielt. Im 1. Halbjahr konnte die Zahl der ankommenden Kunden um 5Prozent gesteigert werden. Das Geschäftsfeld mit Services, Ausflügenund Erlebnis-Angeboten am Urlaubsort will TUI weiter ausbauen. TUIVorstandsvorsitzender Fritz Joussen hatte dies im März als weiteresWachstumsfeld für den Konzern angekündigt. Die spanische Tochter TUIDestination Services wurde dafür in TUI Destination Experiencesumbenannt, um die Ausweitung des Geschäftszweckes und der Servicesauch gegenüber dem Markt, Geschäftspartnern und Kunden zuverdeutlichen.- Bereinigtes EBITA auf Basis konstanter Wechselkurse: -7,6Millionen EuroVertrieb & Marketing: in allen Regionen mit 5,5 ProzentGästezuwachs, Umsatzwachstum der Regionen um 7,8 ProzentDie Vertrieb- und Marketinggesellschaften in denQuellmarkt-Regionen verzeichneten im 1. Halbjahr 2018 eine guteoperative Entwicklung, insbesondere in den Nordischen Ländern und inBenelux. Die Gästezahlen wurden über alle Regionen um 5,5 Prozentgesteigert, der Gesamtumsatz kletterte um 7,8 Prozent auf 5,76Milliarden Euro (Vorjahr: 5,35 Milliarden Euro). Das bereinigte EBITAprofitierte vom frühen Ostertermin 2018 in Höhe von 19 MillionenEuro.- Bereinigtes EBITA alle Regionen: +3,1 Prozent auf -371,9Millionen Euro (Vorjahr: -383,9 Millionen Euro)- Bereinigtes EBITA alle Regionen auf Basis konstanterWechselkurse: +2,8 Prozent auf -373,3 Millionen EuroIn der Region Nord (UK & Irland, Nordische Länder, Kanada,Russland) konnten die Nordischen Länder das Ergebnis deutlichsteigern. Gründe dafür waren unter anderem sehr gute Buchungszahlen,die Nutzung der zentral eingeführten konzerneigenen Yield- undCRM-Systeme sowie die Migration von der lokalen Marke zur globalenMarke TUI. In Großbritannien blieb die Nachfrage anhaltend stark. DieMarkenmigration von Thomson zu TUI wurde erfolgreich abgeschlossenund schlug mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 20 Millionen Euro imBerichtszeitraum zu buche. Im Ergebnis der Region ist darüber hinausaufgrund des früheren Ostertermins in 2018 ein positiver Effekt inHöhe von 15 Millionen Euro enthalten.- Bereinigtes EBITA Region Nord: +12,7 Prozent auf -120,5Millionen Euro (Vorjahr: -138,0 Millionen Euro)- Bereinigtes EBITA Region Nord auf Basis konstanter Wechselkurse:+11,8 Prozent auf -121,7 Millionen EuroDie Region Zentral (Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen)verbuchte einen starken Anstieg der Gästezahlen: im Berichtszeitraumreisten 2,418 Millionen Gäste aus der Region mit der TUI. Das ist einPlus von 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2,146 Millionen).Deutschland verzeichnete dabei eine starke Nachfrage nach Reisen, dasBuchungsvolumen kletterte um 10 Prozent. Im Flugbereich ergaben sichim Berichtszeitraum zwei sich nahezu aufhebende Effekte: zum einenfielen die im Vorjahr durch die krankheitsbedingten Ausfälle bei TUIfly entstandenen Kosten weg (Vorteil: 24 Millionen Euro), zum anderenwurde eine Abschreibung in Höhe von 20 Millionen Euro für eineForderung aus einem Wet-Lease Vertrag infolge der Insolvenz derFluggesellschaft Niki verbucht. Die Region Zentral verbuchte einenpositiven Ostereffekt in Höhe von 2 Millionen Euro.- Bereinigtes EBITA Region Zentral: -1,5 Prozent auf -145,8Millionen Euro (Vorjahr: -143,7 Millionen Euro)- Bereinigtes EBITA Region Zentral auf Basis konstanterWechselkurse: -1,6 Prozent auf -146,0 Millionen EuroIn der Region West (Belgien, Niederlande, Frankreich) verzeichneteBenelux im Berichtszeitraum eine gute operative Entwicklung. InBelgien fielen darüber hinaus auch die Kosten weg, die imVorjahreszeitraum für die Migration zur globalen Dachmarke TUIangefallen waren. In Frankreich bleibt die Lage herausfordernd.Gründe dafür sind unter anderem die volle Einbeziehung der im Oktober2016 erworbenen Transat sowie zusätzliche Marketingkosten für dieMarkenmigration von Transat zu TUI. Die Gästezahlen für die gesamteRegion kletterten um 4,1 Prozent, der positive Beitrag durch diefrühen Ostertage belief sich auf 2 Millionen Euro.- Bereinigtes EBITA Region West: -3,3 Prozent auf -105,6 MillionenEuro (Vorjahr: -102,2 Millionen Euro)Sehr gute Buchungslage - aktueller Sommer entspricht weiterhinvoll unseren ErwartungenDie Buchungslage für den aktuellen Sommer 2018 (Stand: 29. April2018) ist sehr gut und entspricht voll unseren Erwartungen. Spanienist konstant stark. Besonders hohe Buchungszuwächse verzeichnen dieTürkei, Nordafrika und Griechenland. Einen guten Buchungsanstiegverzeichnen auch Destinationen wie Zypern, Kroatien oder Bulgarien.- Quellmarktumsätze: +7 Prozent (1)- Buchungen: +5 Prozent (3)(1) auf Basis konstanter Wechselkurse(2) inklusive aller Pauschalreiseelemente(3) auf Basis konstanter WechselkurseÜber die TUI GroupDie TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und inrund 180 Zielgebieten der Erde aktiv. Sitz des Konzerns istDeutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 100, dem Leitindex derLondoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland. DieTUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 18,5Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,102 MilliardenEuro. Der Konzern beschäftigt 67.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern.TUI bietet für seine über 20 Millionen Kunden Services aus einerHand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unterdem Dach des Konzerns wieder. Dazu gehören rund 380 eigene Hotels undResorts mit Premium-Marken wie RIU und Robinson und 16Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in derLuxusklasse bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises undKreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzerngehören darüber hinaus international führende Veranstaltermarken,1.600 Reisebüros in Europa sowie fünf europäischeVeranstalter-Fluggesellschaften mit rund 150 modernen Mittel- undLangstrecken-Flugzeugen. Die globale Verantwortung für nachhaltigeswirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern unsererUnternehmenskultur. Die TUI Care Foundation setzt auf die positivenEffekte des Tourismus. 