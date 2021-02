TUI: Folgt noch eine Aufwärtswelle?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie drang am 25. November auf ein Hoch bei 6,47 Euro vor und ging anschließend in eine Abwärtsbewegung über. Diese zu durchbrechen, bemühen sich die Bullen nun schon einige Zeit. Bislang scheiterten sie aber immer wieder entweder am 50-Tagedurchnitt oder etwas höher am Abwärtstrend seit dem Novemberhoch.

Der nach dem Tief vom 12. Februar bei 3,50 Euro gestartete Anstieg



