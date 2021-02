TUI: Endlich ein Hoffnungsschimmer?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Begeisterung sieht anders aus! Die TUI-Aktie pendelte in der nun abgelaufenen Handelswoche unter der Marke von 4 Euro hin und her. Das Wochentief notiert bei 3,796 Euro vom Montag, das Wochenhoch hingegen wurde am Mittwoch bei 4,018 erreicht.

Mit einem Wochenschlusskurs bei 3,85 Euro trat der Wert jedoch gegenüber dem vorherigen Wochenschlusskurs vom 29. Januar bei 3,842 Euro auf der Stelle. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung