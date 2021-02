TUI: Eine Etage tiefer

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie bildete am 25. November bei 6,47 Euro ein Hoch aus und ging danach in einen Abwärtstrend über. Ihn versuchten die Bullen Ende Dezember, zu überwinden, doch sie scheiterten an einem Hoch bei 5,61 Euro. Anschließend fiel der Kurs recht schnell unter seinen 50-Tagedurchschnitt zurück.

Auch dieser konnte seitdem nicht mehr dauerhaft zurückgewonnen werden. Ende Januar gelang es den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



