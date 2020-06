TUI: Deutsche Flugzeugflotte wegen Corona halbiert!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der hohe Spardruck zwingt TUI nach und nach in die Knie. Die Auswirkungen der Corona-Krise belasten das Unternehmen nachhaltig. Nun will TUI inmitten der Krise die Flotte des deutschen Ferienfliegers TUIfly um gut die Hälfte verkleinern. Ziel ist es, dem hohen Spardruck standzuhalten und somit das Volumen der Boeing 737 Flotte zu halbieren. Darüber hinaus werden voraussichtlich die Standorte in Köln, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung