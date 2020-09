TUI: Darum geht's bald wieder hoch

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI-Aktien (WKN: TUAG00) kosten nun weniger als 3 Euro, heute senkt sich der Kurszeiger auf 2,95 Euro. TUI selbst liefert heute ein Trading-Update.

TUI-Papiere sind arg gebeutelt durch erneuerte Reisewarnungen des Auswärtigen Amts und etwaige Corona-Lockdowns. Beide Themen gewinnen jüngst wieder an Brisanz. In Großbritannien wird Boris Johnson am Abend eine TV-Ansprache halten. Offenbar will Johnson der Nation den Ernst der Lage verdeutlichen und fürs Homeoffice werben.