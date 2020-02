TUI – Da geht die Post ab! Achtung!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das hatten die Börsianer so nicht erwartet. Die TUI-Aktie nach Vorlage der Zahlen für das erste Geschäfts-Quartal mit deutlichen Zugewinnen! Die Zahlen zwar schlecht. So ist der operative Verlust weiter angewachsen. Und das Flugverbot für die 737 Max von Boeing belastet. Doch an der Börse wird eben Zukunft gehandelt! So geht TUI-Chef Fritz Joussen von einem schrumpfenden Reisemarkt in Deutschland und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



