TUI Cruises distanziert sich vom Walfang und stoppt vorübergehend Anlandungen auf den Färöer-Inseln

Hagen (ots) - Seit 2014 interveniert das Wal- undDelfinschutz-Forum (WDSF) gegenüber dem Kreuzfahrtunternehmen TUICruises, seine Anlandungen auf den Färöer-Inseln aufgrund der dortalljährlich stattfindenden Walmassaker aufzugeben. Nach persönlichenKontakten des WDSF zu Udo Lindenberg, der sich den Protestenangeschlossen hatte, nachdem er selbst auf Mein Schiff seineRockliner-Show veranstaltete, lenkte das Unternehmen jetzt ein undschrieb dem WDSF, dass sie die Färöer-Inseln im Jahr 2019 nicht mehranlaufen.In Stellungnahmen von TUI Cruises gegenüber dem WDSF heißt es:"Von dem Walfang auf den Färöer-Inseln distanzieren wir uns. EinBoykott der Färöer-Insen wird nicht dazu beitragen, dass dort mit derblutigen, jahrhundertealten Tradition des Walfangs gebrochen wird.Finden sich in unseren Fahrtgebieten artenschutzbedenklichePraktiken, führen wir mit unseren Partnern vor Ort einen direktenDialog. Das gilt auch für die Färöer-Inseln. Wir verurteilen dieAusübung der dortigen Waljagd aufs Schärfste."Weiter schreibt TUI Cruises dem WDSF: "Wir kommen den Wünschenunserer Gäste nach mehr Vielfalt nach und haben nun, nachdem dasUnternehmen mit keinem seiner Schiffe die Färöer-Inseln im Sommer2019 anlaufen wird, alternativ entweder einen Seetag eingebaut oderlaufen einen anderen attraktiven Hafen in Stavanger in Norwegen oderInvergordon in Schottland an." Nach Aussage der Pressesprecherin vonTUI Cruises, Godja Sönnichsen, gegenüber dem WDSF-GeschäftsführerJürgen Ortmüller würde sich der Anlandungsstopp allerdings nur aufdas Jahr 2019 beziehen.Ortmüller: "TUI Cruises ist eine harte Nuss. Wir hatten immerwieder darauf hingewiesen, dass die Sichtung eines des vielenblutigen und grausamen Walmassaker durch Kreuzfahrtgäste mit ihrenKindern in unmittelbarer Nähe der Anlandungshäfen mit denSchlachtbuchten zu einem lebenslänglichen Trauma führen kann. DieEntscheidung von TUI Cruises ist richtig, die Begründung und dieBeschränkung der Anlandung nur für 2019 aber halbherzig, denn einBoykott der Inselgruppe kann durchaus zu einem Umdenken bei denbrutalen Treibjagden führen. Es waren nicht nur Wünsche von Gästennach mehr Vielfalt, wie TUI Cruises schreibt, zumal ein alternativerSeetag wohl kaum dazu beiträgt, sondern in erster Linie die vielenProteste auf Facebook von Tierfreunden gegenüber dem Unternehmen.Dass Tierschützer mit ihren Protesten Udo Lindenberg aktiviert haben,bezeichnet die Pressesprecherin Sönnichsen als unfair."Aida, HapagLloyd, Costa Crociere und TransOcean hatten dem WDSFnach heftigen Interventionen und Protesten bereits in den Vorjahrenzugesagt, die Inselgruppe zum Schutz ihrer Gäste und ausTierschutzgründen dauerhaft nicht mehr anzulaufen. Das WDSF hofft,dass nachdem künftig mehr als 20.000 Gäste und Crewmitglieder vonallen deutschen Kreuzfahrtunternehmen ausbleiben, die Färöer-Inselnihre alte Tradition überdenken und stoppen. Im Jahr 2017 wurden aufden Färöer-Inseln etwa 1.600 Grindwale und andere Delfinarten bei 23Treibjagden öffentlich in den Inselbuchten abgeschlachtet.Über die Hintergründe berichtet das WDSF auf seiner Homepage:http://ots.de/2eDEEPressekontakt:Jürgen OrtmüllerGesellschafter-GeschäftsführerMobil: 0151 24030 952Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)Möllerstr. 1958119 HagenTelefon +49 / (0)2334 - 919022Telefax +49 / (0)2334 - 919019E-Mail: wds-forum@t-online.deWebseite: www.wdsf.deWikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wal-_und_Delfinschutz-ForumOriginal-Content von: Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF), übermittelt durch news aktuell