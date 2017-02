TUI-Busflotte transportiert ganz Belgien / Rebranding: Fahrzeuge erhalten moderne Neulackierung

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) - Die Anzahl der Einwohner von Belgien, nämlich 11Millionen und etwas mehr, so viele Menschen sind in der Saison2015/16 von der Bussparte des Touristikkonzerns TUI transportiertworden. Die insgesamt mehr als 1.000 Fahrzeuge starke und in mehrerenLändern beheimatete Straßenflotte der TUI Destination Services - der7.000 Mitarbeiter starke Service-Bereich, mit dem die TUI in denReiseländern präsent ist - hat damit ein Rekordjahr erlebt. "Genauwaren es 11,6 Millionen Gäste, die in Bussen, Minibussen, Taxis undPrivatlimousinen vom Flughafen zu ihren Urlaubshotels gebrachtwurden", erklärt David Schelp, Managing Director TUI DestinationServices. Um den Fahrzeugen ein unverwechselbares und modernesAussehen zu verleihen, wird die Busflotte gegenwärtig einemaufwändigen Rebranding unterzogen. "Bereits rund 240 Fahrzeuge inbeliebten Urlaubsdestinationen haben einen neuen Anstrich erhalten",sagt Schelp.Die Auffrischung der Busflotte erfolgte im Rahmen derinternationalen "oneBrand"-Kampagne in Spanien und der Türkei, aufden Kapverden, Zypern sowie in der Dominikanischen Republik und aufder griechischen Insel Kos. Mit der Kampagne werden noch bis diesesJahr alle großen europäischen Reiseveranstaltermarken in dieDachmarke "TUI" umbenannt. "So wird ein einheitlicher Markenauftrittermöglicht", sagt Schelp. "Unser Ziel ist es, die Gäste bereits beiihrem Transfer zum Hotel mit dem TUI-Lächeln zu begleiten, ihnenOrientierung zu geben und dabei die Vorfreude auf die schönstenWochen des Jahres weiter zu steigern."Allein in Spanien sind bereits 144 Busse von insgesamt 179Fahrzeugen mit dem neuen Look versehen worden. Die Lackierungenorientieren sich an der Farbgebung der Airlines des Reisekonzerns.Wie die TUI-Flugzeuge kommen die neulackierten Busse demnach jetzt imeinheitlichen, wellenförmigen TUI-Design daher. Die Außenhaut derFahrzeuge ist in weißen, hellblauen und dunkelblauen Wellengestaltet. Dazu gesellt sich der Markenname TUI in großen rotenLettern. "Jeder Bus benötigt 20 Liter Farbe und eine Arbeit von 80Stunden", berichtet Jose Luis Lombardi, Transport Manager der TUI aufden Balearen. "Ein Arbeiter ist also zwei Wochen mit einerBuslackierung beschäftigt." Auf Mallorca erhielten sieben Busse zudemein Spezialbranding. Sie sind unter anderem auch in Rot, Lila sowieGelb lackiert und stehen für die sieben verschiedenen Hotelmarken und-Konzepte der Gruppe: TUI Blue, Robinson, TUI Magic Life, RIU, TUISensimar, TUI Sensatori und TUI Family Life.Insgesamt beschäftigt die TUI-Busflotte 455 Fahrer, 55 Mechanikerund Reinigungspersonen sowie 100 Mitarbeiter im Bereich"Administration und Operations". Ihre ganze Leistungsfähigkeitzeigten sie besonders 2010, als der isländische Vulkan mit demunaussprechlichen Namen Eyjafjallajökull den gesamten europäischenFlugverkehr lahmlegte. Die TUI-Mitarbeiter transportieten damalshunderte gestrandete Urlauber unter anderem aus Spanien mitBus-Konvois nach Hause.Bild- und Videomaterial finden Sie unter: http://ots.de/SnrYpP