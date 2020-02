TUI: Die Bullen dürfen nicht auf halbem Weg stehenbleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die ersten vier Wochen des neuen Börsenjahres waren für die in der TUI-Aktie investierten Anleger eine herbe Enttäuschung, denn die Aktie kannte an den meisten Tagen nur den Weg in die Tiefe. Es entwickelte sich ein steiler Abwärtstrend, der den Kurs bis zum 3. Februar im Tief auf 9,12 Euro zurückfallen ließ.

Auf diesem Niveau konnten die Käufer die Aktie



