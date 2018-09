TUI: Buchungsupdate!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Am Donnerstag meldete sich die TUI Group (kurz „TUI") mit einem Buchungsupdate zu Wort. Dazu gilt es zu wissen, dass bei der TUI das Geschäftsjahr bereits in Kürze (= 30.9.) endet und insofern ist da durchaus eine Einschätzung im Hinblick darauf möglich, wie es denn so gelaufen ist. Die vollständigen Zahlen für das aktuelle Geschäftsjahr sollen laut TUI dann am 13.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.