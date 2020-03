TUI: Als wären Urlaube in Zukunft verboten!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie ging am Freitag mit einem Tagesverlust von 9,02 Prozent aus dem Handel. Ein Monats- oder gar ein Wochenverlust in dieser Größenordnung wäre schon eine handfeste Katastrophe gewesen. Aber ein Tagesverlust in dieser Größenordnung wirkt, als hätte jemand das Buchen von Urlaubsreisen mit TUI unter Strafe gestellt.

Dass es anderen Reiseunternehmen und den Airlines ähnlich an den Kragen ging,



