TUI-Aktie: Das würde der ganzen Branche sehr gut tun!

In Sachen TUI offenbarte sich zuletzt durchaus der eine oder andere Lichtblick. Die Anleger reagierten etwas positiv auf die Meldung, dass noch im kommenden Frühjahr wieder die gesamte Kreuzfahrtflotte in See stechen könnte. Überhaupt werden große Hoffnungen in das neue Jahr gesetzt. Nicht wenige Börsianer hoffen darauf, dass Corona im Jahr 2021 nicht ansatzweise so eine große Rolle spielen wird wie ...



