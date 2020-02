TUI-Aktie: Ein wirklich roter Tag!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI Aktie verliert heute fast zweistellig wegen den Ausbreitungen des Corona Virus. Der Virus ist nun in Europa angekommen und hat in Italien eine Krise herausbeschworen. Zwei Städte wurden abgeriegelt und die Italiener kaufen wie verrückt Lebensmittel etc. ein. Der Gesamtmarkt reagiert prompt und schickt nahezu alle Werte nach unten. Besonders betroffen sind Reiseveranstalter, da davon auszugehen ist, dass diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



