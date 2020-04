TUI Aktie: Das war entscheidend!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Es war eine kurze Woche an der Börse – und für TUI war es eine gute: Auch den Donnerstag beendeten die Papiere des durch die Coronakrise angeschlagenen Touristikkonzerns im Plus, mit einem Aufschlag von rund 1,5 Prozent auf 4,55 Euro im Xetra-Handel verabschiedete sich die TUI-Aktie ins Oster-Wochenende. Seit Monatsanfang, als lediglich 3,98 Euro auf dem Kurszettel standen, beträgt das Plus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



