TUI-Aktie und Lufthansa-Aktie: 4 gute News für ein Erfolgsjahr 2022?

TUI (WKN: TUAG00)- und Lufthansa (WKN: 823212)-Aktien haben unter der Corona-Pandemie stärker als viele andere Werte gelitten. Noch heute liegen sie deutlich unter dem Kursniveau von Ende 2019. Doch nun mehren sich zusehends die Zeichen, dass die Pandemie an Schrecken verliert.

1. Pandemie verliert an Kraft

So ist die Sterberate unter den Infizierten im Siebentagesschnitt in Deutschland zuletzt auf nur 0,11 % gesunken, während sie im Februar 2021 noch bei 5,69 % lag. Viele Länder heben deshalb mittlerweile sämtliche Corona-Maßnahmen auf, wovon 2022 auch die TUI- und die Lufthansa-Aktie profitieren könnten.

2. TUI- und Lufthansa-Buchungszahlen steigen

Zeitgleich öffnen sich immer mehr Länder für den Tourismus. TUI und Lufthansa bemerken dies an ihren Buchungszahlen. Der Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister spricht von einer „stark steigenden Nachfrage nach Urlaubsflügen für Ostern, Pfingsten und auch für den Sommer“ und einem „enormen Nachholbedarf nach zwei Jahren Pandemie“. Lufthansa nimmt bereits viele zusätzliche Flüge nach Spanien und Zypern in sein Programm mit auf.

Und auch TUI berichtet von stark steigenden und hohen Buchungszahlen. „Hatten wir vor der Pandemie konzernweit rund 2,8 Mio. Gäste auf den Inseln der Ägäis, so rechnen wir dieses Jahr mit über drei Mio. Urlaubenden“, so TUIs Deutschlandchef Stefan Baumert.

Untermauert wird diese Tendenz durch eine Umfrage der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen. So planen 2022 etwa 57 % der Deutschen eine Urlaubsreise. Dies sind circa 27 % mehr als noch 2021.

3. TUI zieht Saisoneröffnung vor

Die positive Entwicklung ist aber auch an den TUI-Meldungen selber ablesbar. So gab der Konzern zuletzt bekannt, seine Saisoneröffnung auf Mallorca vorzuziehen. „Die Sehnsucht nach Sonne und Meer stimuliert jetzt auch wieder die kurzfristige Nachfrage für das Mittelmeer“, so Stefan Baumert. TUI geht deshalb nicht nur für den Sommer 2022 davon aus, wieder an die Buchungszahlen von vor der Pandemie anknüpfen zu können.

4. Mehr Kreuzfahrten und Hotels

TUI setzt zudem immer mehr Kreuzfahrtschiffe wieder in Betrieb. So gab der Konzern beispielsweise bekannt, nach zwei Jahren Pause ab dem 3. April 2022 wieder mit der Mein Schiff Herz Fahrten ab Las Palmas und Gran Canaria aufzunehmen.

Ein Zeichen der Expansion ist ebenfalls die Eröffnung eines zweiten RIU Plaza Hotels in New York. Es befindet sich in Manhattan und verfügt über 656 Zimmer. In London und Toronto baut die RIU-Kette darüber hinaus zwei neue Hotels mit 435 beziehungsweise 350 Zimmern. Ein weiterer Hinweis darauf, dass TUI zukünftig wieder mit mehr Gästen plant.

TUI- und Lufthansa-Aktien nicht risikolos

Von den zunehmenden Buchungs- und Reisezahlen profitiert auch die Deutsche Lufthansa. Dennoch sollten Anleger bei TUI und Lufthansa-Aktien auch die Risiken im Blick behalten. So muss TUI weiterhin mehrere Milliarden Euro an Staatshilfe zurückzahlen und eine neue Wirtschaftskrise würde beide Unternehmen hart treffen. Dennoch sieht es bisher für 2022 eher nach einem Comeback aus.

