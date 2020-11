TUI-Aktie: Das übertrifft alle Erwartungen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Dass es mit der stark gebeutelten Aktie von TUI am Montag etwas bergauf gehen würde, damit hatten die meisten bereits gerechnet. Der Wahlsieg in den USA des Demokraten Joe Biden sorgte an den Börsen für viel Erleichterung. Auch für die TUI-Aktie erwarten sich viele Beobachter bessere Chancen für die Zukunft mit dem Demokraten statt Donald Trump im Weißen Haus. Später am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



