TUI-Aktie startet durch: Wie weit das Comeback der Dividendenperle jetzt noch geht!

Die Aktie von TUI (WKN: TUAG00) hat in den letzten Tagen und Wochen gewissermaßen neues Leben eingehaucht bekommen. Seit ihrem jüngsten Verlaufstief bei 8,13 Euro, markiert Mitte August, stieg das Papier des Reiseunternehmens inzwischen wieder auf rund 9,96 Euro (13.09.2019, maßgeblich für alle Kurse). Das entspricht immerhin einem Kursplus von rund 22,5 %, zudem kratzt die Aktie des Unternehmens somit wieder an der Marke von rund 10,00 Euro.

Viele Investoren dürften sich daher momentan nicht bloß fragen, ob die TUI-Aktie diesen Meilenstein wird nehmen können, sondern auch, wie weit die Reise hier noch gehen kann. Um das beurteilen zu können, werfen wir im Folgenden nun einen Blick auf ein paar relevante Informationen diesbezüglich.

Der Blick auf die aktuelle Bewertung

Um die Frage nach dem weiteren Verlauf beantworten zu können, empfiehlt sich einerseits natürlich immer ein Blick auf die momentane Bewertung. Bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,05 Euro käme die TUI-Aktie aktuell wieder auf ein interessantes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,5, allerdings spiegelt dieser Wert nur die halbe Wahrheit wider.

Aufgrund der aktuellen Probleme in diesem Geschäftsjahr, allen voran die Boeing-Katastrophe und die daraus resultierenden operativen Einbußen, wird TUI in diesem Jahr voraussichtlich einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen, der es in sich hat. Aktuelle Prognosen rechnen mit Einbußen in Höhe von rund 40 %, sodass TUI in diesem Jahr möglicherweise lediglich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,64 Euro kommen wird. Dadurch würde sich das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf rund 15,5 belaufen, was natürlich wieder ein wenig teurer wäre.

Die weiteren Aussichten

Bei der Bewertung dieser Zahlen sollte man allerdings eine Sache bedenken: TUI macht lediglich momentan solche Schwierigkeiten durch, langfristig dürften wichtige Indikatoren wieder auf operative Verbesserungen stehen.

Insbesondere die Boeing-Katastrophe wird dieses Jahr zwar in seinen operativen Bann ziehen, jedoch im nächsten Jahr entweder vergessen sein. Oder aber, TUI wird an anderen Lösungen arbeiten, sollte das Vertrauen in die Flugzeuge dieses Herstellers nicht zurückkehren. Aspekte, die dafürsprechen könnten, dass wir langfristig eher wieder von einem Bewertungsniveau ausgehen sollten, das dem 2018er-Gewinn je Aktie entsprechen dürfte.

Zudem könnte TUI auch in diesem Jahr noch eine gewisse Entschädigung erhalten. So hat Boeing nämlich eine Rückstellung speziell für Gewinnausfälle der Kunden gebildet, wozu das deutsche Reiseunternehmen prinzipiell gehört. Möglicherweise könnte das Unternehmen daher in den kommenden Wochen oder Monaten eine gewisse Kompensation erhalten, die hier zu operativen Verbesserungen führen wird.

Eine wahre Dividendenperle

Zu guter Letzt sollten wir ebenfalls nicht vergessen, dass TUI in den vergangenen Jahren gewisse Ansätze einer waschechten Dividendenperle gezeigt hat. Seit der Wiederaufnahme der eigenen Ausschüttung im Jahre 2013 in Höhe von 0,15 Euro hat sich die eigene Ausschüttung nämlich inzwischen mehr als vervierfacht. Zuletzt zahlte das Unternehmen nämlich 0,72 Euro je Aktie aus, was eine wirklich bemerkenswerte, konstante und insbesondere wachsende Entwicklung darstellt.

Zudem könnte sich TUI trotz der operativen Einbußen vielleicht eine weiter konstante Dividende leisten, um hier nicht mit der Historie zu brechen. Sicher scheint eine solche Entwicklung zwar nicht zu sein, dennoch würde hier beim aktuellen Niveau eine nette Dividendenrendite in Höhe von 7,22 % lauern. Vielleicht ist auch das ein Aspekt, über den man insbesondere als Einkommensinvestor durchaus mal nachdenken könnte.

Wird die Aufholjagd weitergehen?

TUI könnte daher unterm Strich ein spannender Kandidat für eine weitere Aufholjagd sein. Zumindest die 2018er-Bewertung ist noch immer günstig und die Dividendenrendite wirkt hier attraktiv. Allerdings sollten Investoren ebenfalls das Risiko bedenken.

Viel hängt hier nämlich von den Aussichten und insbesondere von einer kommenden Verbesserung ab. Sollte diese eintreten, war die jüngste Aufwärtsdynamik mit Sicherheit nur ein Anfang. Sollten hingegen weiterhin Ernüchterung und Stagnation die Zukunft bestimmen, sind wieder sinkende Kurse wahrscheinlich. TUI bleibt daher in einer spannenden, günstigen, aber auch verzwickten Lage.

