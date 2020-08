TUI Aktie: Das soll sie überzeugen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die teilweise erfolgte Aufhebung der Reisewarnungen durch Bundesregierung, unter anderem für einige Touristenregionen in der Türkei, hat der Aktie von TUI nur ein kurzes Comeback beschert: Vom Tagestief am Montag bei 3,10 Euro ging es mit den Papieren des Touristikkonzerns hinauf auf bis zu 3,64 Euro am Donnerstagvormittag. Dann ereilte die TUI-Aktie ein Einbruch um mehr als fünf Prozent, am Nachmittag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung