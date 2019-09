TUI Aktie: Das sind die Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI könnte in diesen Tagen zu einer gigantischen Erfolgsgeschichte werden. Das sind die Fakten: Alleine in den vergangenen vier Wochen hat das Unternehmen mit einem Plus in Höhe von 17,5 % die Börsen und die Börsianer in Atem gehalten. Dabei ist der Wert in den zurückliegenden Handelstagen im Wesentlichen auf einem Niveau verblieben. Die laufenden Unterstützungen werden aktuell bei 9,60 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



