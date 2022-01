TUI-Aktie: Zu schön um wahr zu sein!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Zum Auftakt des neuen Börsenjahres kann die TUI-Aktie Zugewinne verzeichnen. Am Montag startete der Wert bei 2,78 Euro in die Handelswoche und schloss am Mittwoch bei rund 3,10 Euro ab. Im neuen Jahr hat der Titel bereits ein Kursplus von rund 10 Prozent. Für die TUI-Aktie liegt ein handfestes charttechnisches Kaufsignal vor, wenn sie dauerhaft über den GD200 ausbricht und sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



