TUI-Aktie – Das schmeckt den Anlegern nicht!

Die TUI-Aktie scheint das gröbste hinter sich zu haben! Neue positive Meldungen fehlen allerdings. Eingepreist im Kurs scheinen die jüngsten News zu sein. Die Lockerung der Reisebeschränkungen in Europa, die deutliche Verringerung der Fallzahlen hinsichtlich des Corona-Virus in Europa sowie die Kostensenkungs-Maßnahmen des Reise-Touristikers TUI. So die jüngsten Ankündigungen, Arbeitsplätze und Standorte bei Tuifly abzubauen!

Reiseaktien im Fokus!

