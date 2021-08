TUI Aktie: Gar nicht so übel!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Gar nicht so übel war zuletzt die Nachrichtenlage in Bezug auf die TUI-Aktie. Da denke ich zunächst an eine wichtige strategische Vereinbarung von TUI und den Hausbanken sowie der KfW. Und zwar hat TUI mit denen vereinbart, die eigentlich im Sommer kommenden Jahres fälligen Kreditlinien (sogenannte „revolvierende Kreditfazilitäten“) um zwei Jahre zu verlängern. Damit hat TUI also dann bis Sommer 2024 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



