TUI Aktie: Der nächste große Schritt!

Die Aktie von TUI kommt nicht mehr so recht in die Spur: Nach einer Woche, in der die Papiere des durch Corona schwer angeschlagenen Touristikkonzerns zwischen rund 4,00 und 4,20 Euro pendelten, startete die TUI-Aktie mit einem herben Abschlag auf zeitweilig 3,75 Euro in den Xetra-Handel am Montag. Wenngleich sich die Aktie bis zum Mittag wieder etwas fing, das Minus aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



