TUI Aktie: Das nächste Startsignal!

Die Aktie von TUI ist ein wenig schwächer in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Am Freitagvormittag stand bei den Papieren des Touristikkonzerns zunächst ein Plus von 1,5 Prozent auf bis zu 4,48 Euro, alsbald drehte TUI jedoch minimal ins Minus. Das durch die Coronakrise angeschlagene Unternehmen befindet sich seit Mittwoch, als der Aktienkurs auf bis zu 4,00 Euro abfiel, aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



