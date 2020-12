TUI-Aktie: Der nächste Sargnagel?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in Europa zogen für TUI in den vergangenen Wochen immer dunklere Wochen auf. Nun wurden durch die Bundesregierung auch noch die Kanaren als Risikogebiet eingestuft. Die spanischen Inseln waren im Winter eines der wichtigsten Reiseziele und erwiesen sich in der schwierigen Corona-Zeit als eine Art letzter Rettungsanker.

Nun also teilt das Auswärtige Amt wieder eine offizielle Reisewarnung aus.



