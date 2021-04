TUI-Aktie: Das muss nach Ostern gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Im Anschluss an das am 25. November bei 6,47 Euro ausgebildete Hoch ging die TUI-Aktie in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie verlief sehr volatil und setzte sich auch im neuen Jahr fort, sodass am 12. Februar bei 3,50 Euro ein neues Jahrestief ausgebildet wurde. Von ihm aus starteten die Bullen einen neuen Anstieg.

Er ließ den Kurs zwar bis zum



