TUI-Aktie: Das macht doch Mut!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nach einer kurzen Schwächephase vor genau einer Woche, als die Aktie von TUI zum Xetra-Handelsschluss auf 4,97 Euro zurückgefallen war, halten sich die Papiere des Touristik-Konzerns seitdem wacker über der Marke von fünf Euro. Auch am Donnerstag zum Handelsbeginn blieb dies so, 5,03 Euro standen gegen halb zehn auf dem Kurszettel. Auf Monatssicht steht somit ein Plus von immerhin rund acht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung