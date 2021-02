TUI-Aktie – Das macht Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie wird stark gehandelt. In den vergangenen beiden ersten Handelstagen in dieser Woche setzt sich dabei eine kräftige Erholung ein. Der TUI-Aktie begann die Woche bei 3,178 Euro und erreichte am Dienstag ein Top bei 4,278 Euro mit einem Tagesschluss bei 4,146 Euro.

Vom Wochenstart bis zum Schlusskurs am Dienstag immerhin ein Zugewinn von 11,5 Prozent. Wirklich neue Impulse liegen jedoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



