TUI Aktie: Das kommt jetzt überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nachdem die Aktie des durch die Coronakrise schwer angeschlagenen Touristikkonzern TUI zuletzt deutlich an Wert zugelegt hat, wurden sie im Handel am Dienstag wieder etwas ausgebremst. Am Handelsplatz Frankfurt ging es nach einem Vortagesschlusskurs von 6,15 Euro bis zum Nachmittag um rund drei Prozent zurück auf 5,94 Euro. Das kommt einigermaßen überraschend, hat TUI doch just am Dienstag eine nicht unbedeutende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung